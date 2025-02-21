Мощное сопло 40°, 055
Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади, пригодную для очистки чувствительных поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|55
|Угол (°)
|40
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,028
Оригинальные запасные части
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