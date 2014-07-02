Набор для подключения электроинструмента

Гибкий шланг (1м) включая адаптер для подсоединения к электроприбору.

Набор состоит из тонкого и эластичного специального шланга (1 м) и адаптера для присоединения электроинструментов к хозяйственному пылесосу, оснащенному штепсельной розеткой. Позволяет немедленно собирать образующиеся при работе пыль, опилки или стружку. Подходит для пылесосов: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.

Особенности и преимущества
Адаптер для электроинструментов
  • Для соединения всасывающего шланга с отверстием выхода воздуха у электроинструмента
  • Для непосредственного удаления пыли во время работы с электроинструментом
Гибкое соединение всасывающего шланга
  • Увеличенная свобода движений.
  • Легкий и практичный в использовании аксессуар
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 2
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,14
Масса (с упаковкой) (кг) 0,216
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1220 x 41 x 41
Области применения
  • Уборка в мастерской
  • Уборка при ремонте
