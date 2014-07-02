Набор сопел 090 для комплектов Inno / Easy Foam, 700 – 1000 л/ч
Набор сопел 090 включает мощное сопло Kärcher и сопловую насадку. Для комплектов Inno / Easy Foam, эксплуатируемых с аппаратами высокого давления производительностью 700 - 1000 л/ч. Обеспечивает оптимальное взаимодействие систем пенной чистки с соответствующими аппаратами.
Набор сопел 090 включает мощное сопло Kärcher и сопловую насадку. Оптимально подходит для эксплуатации комплектов Inno / Easy Foam с аппаратами высокого давления производительностью 700 - 1000 л/ч.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700 - 1000
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,046