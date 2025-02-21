Набор сопел 110 для комплектов Inno / Easy Foam, 1000–1300 л/ч

Набор сопел 110 включает мощные сопла Kärcher и сопловую насадку. Для комплектов Inno / Easy Foam, эксплуатируемых с аппаратами высокого давления производительностью 1000 - 1300 л/ч. Обеспечивает оптимальное взаимодействие систем пенной чистки с соответствующими аппаратами.

Набор сопел 110 включает мощные сопла Kärcher и сопловую насадку. Оптимально подходит для эксплуатации комплектов Inno / Easy Foam с аппаратами высокого давления производительностью 1000 - 1300 л/ч.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 1000 - 1300
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,06
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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