Накладка для чистки ковров Mini
Для освежения труднодоступных участков ковровых покрытий паром: накладка для чистки ковров Mini легко устанавливается на насадке для пола EasyFix Mini без контакта с грязью.
Накладка для чистки ковров Mini оказывает большую помощь в очистке труднодоступных участков ковровых покрытий. Она очень легко и гигиенично присоединяется к насадке для пола EasyFix Mini и позволяет освежать ковры паром в углах и других местах с затрудненным доступом.
Особенности и преимущества
Подходит к насадке для пола EasyFix Mini
- Удобное освежение ковровых напольных покрытий паром.
- Малые размеры позволяют без проблем очищать труднодоступные участки ковровых покрытий.
Легкое присоединение насадки для пола EasyFix Mini к накладке и ее легкое отсоединение
- Удобство в обращении, отсутствие наклонов.
- Возможность быстрого чередования операций уборки твердых и ковровых напольных покрытий.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,093
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,199
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 178 x 46
Области применения
- Ковровые напольные покрытия