Насадка для автомобиля 69061080
Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.
Насадка для автомобиля рабочей шириной 90 мм предназначена специально для удобной, быстрой и тщательной уборки в салоне и багажнике. Ее изогнутая форма с плоским концом облегчает очистку сидений, пространств под ними, ковриков, обивки и т. д. Пластмассовая насадка подходит ко всем пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher, оснащенным коленом номинальным диаметром DN 35.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|90
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,123
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,136
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 130 x 100
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Области применения
- Специально для тщательной уборки в автомобиле