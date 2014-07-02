Насадка для автомобиля 69061080

Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.

Насадка для автомобиля рабочей шириной 90 мм предназначена специально для удобной, быстрой и тщательной уборки в салоне и багажнике. Ее изогнутая форма с плоским концом облегчает очистку сидений, пространств под ними, ковриков, обивки и т. д. Пластмассовая насадка подходит ко всем пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher, оснащенным коленом номинальным диаметром DN 35.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 1
Ширина (мм) 90
Цвет черный
Масса (кг) 0,123
Масса (с упаковкой) (кг) 0,136
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 240 x 130 x 100

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Специально для тщательной уборки в автомобиле
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026