Специальная насадка предназначена для тщательной очистки поверхностей матрасов, подушек и промежутков между ними. Удаляет большую часть пыли, скапливающейся на текстильных поверхностях и способной вызывать аллергию. Практичная щелевая насадка легко проникает даже в труднодоступные места и тщательно удаляет из них пыль и пылевых клещей.