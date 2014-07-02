Насадка для матрасов
Специальная насадка для тщательной очистки поверхностей матрасов и промежутков между ними.
Специальная насадка предназначена для тщательной очистки поверхностей матрасов, подушек и промежутков между ними. Удаляет большую часть пыли, скапливающейся на текстильных поверхностях и способной вызывать аллергию. Практичная щелевая насадка легко проникает даже в труднодоступные места и тщательно удаляет из них пыль и пылевых клещей.
Особенности и преимущества
Сопло повторяет форму матраса
- Лучшее всасывание пыли с матрасов нежели чем у обычных насадок для матрасов
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,052
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,079
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|170 x 103 x 40
Области применения
- Матрасы