Насадка для паркета

Предлагаемая Kärcher насадка для паркета, оснащенная мягкой щетиной, позволяет бережно очищать паркет и другие твердые напольные покрытия, чувствительные к механическим воздействиям.

Насадка с мягкой щетиной для бережной очистки твердых напольных покрытий (паркета, ламината, пробки, ПВХ, линолеума, керамической плитки и т. д.).

Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам Kärcher (в т. ч. моделям с водяным фильтром).
Щетка с мягкой щетиной из натурального конского волоса
  • Быстрая и безопасная парковка устройства во время перерывов в работе.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
  • Невероятная мобильность даже для уборки под мебелью.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,26
Масса (с упаковкой) (кг) 0,407
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 301 x 175 x 54
Совместимая техника
Снятые с производства аппараты:
Области применения
  • Чувствительные поверхности
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
