Насадка для пола EasyFix Mini в комплекте
С удобным креплением липучкой и подходящей микроволоконной салфеткой для пола: предназначенная для уборки пароочистителем насадка для пола EasyFix Mini в комплекте позволяет заменять салфетку без контакта с грязью. Она прекрасно подходит для наведения чистоты в помещениях малой площади и очистки труднодоступных участков пола.
Насадка для пола EasyFix Mini с подходящей к ней микроволоконной салфеткой гарантирует тщательную уборку пароочистителем любых твердых напольных покрытий, включая и их труднодоступные места в углах, рядом со стенами и предметами мебели. Микроволоконная салфетка для пола легко и быстро закрепляется на ней при помощи липучки – достаточно прижать насадку и салфетку друг к другу. А после уборки загрязненная салфетка легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.
Особенности и преимущества
Удобная система застежки-липучки
- Легкая установка салфетки для пола путем прижима к насадке EasyFix.
- При чистке пола ткань не проскальзывает
Ярлычок на салфетке для пола
- При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Инновационная пластичная технология подошвы насадки
- Благодаря пластичной насадке пар распределяется равномерно по поверхности насадки и салфетки
Гибкое соединения сопла
- Эргономичная и эффективная очистка несмотря на рост потребителя
- Идеально подходит для уборки под мебелью
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Оптимальное решение для очистки маленьких помещений и труднодоступных мест
- Для тщательной очистки пола, включая труднодоступные участки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,218
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,333
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|243 x 101 x 96
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Кафель
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)