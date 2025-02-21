Насадка для пола EasyFix в комплекте

Насадка для пола EasyFix в комплекте с салфеткой.

Комплект включает насадку для пола EasyFix с удобной системой крепления салфетки застежкой-липучкой, обеспечивающей замену салфеток без контакта с грязью, и подходящую микроволоконную салфетку для пола.

Особенности и преимущества
Удобная система застежки-липучки
  • Легкая установка салфетки для пола путем прижима к насадке EasyFix.
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
Инновационная пластичная технология подошвы насадки
  • Благодаря пластичной насадке пар распределяется равномерно по поверхности насадки и салфетки
Гибкое соединения сопла
  • Эргономичная и эффективная очистка несмотря на рост потребителя
  • Идеально подходит для уборки под мебелью
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,24
Масса (с упаковкой) (кг) 0,409
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 314 x 177 x 97
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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