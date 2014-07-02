Насадка для уборки автомобиля
Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковриков под сиденьями и в багажнике.
Насадка для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковриков в салоне и багажнике. Простое присоединение инструментов к шлангу. Подходит к пылесосам: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, SE 4001, SE 4002, SE 5.100, SE 6.100, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.
Особенности и преимущества
Ручной
- Легкий и практичный в использовании аксессуар
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,141
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,16
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 94 x 75
Области применения
- Салон автомобиля
- Уборка в мастерской
- Обивка