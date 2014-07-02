Насадка для уборки автомобиля

Для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковриков под сиденьями и в багажнике.

Насадка для быстрой и легкой очистки автомобильных сидений и ковриков в салоне и багажнике. Простое присоединение инструментов к шлангу. Подходит к пылесосам: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, SE 4001, SE 4002, SE 5.100, SE 6.100, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.

Особенности и преимущества
Ручной
  • Легкий и практичный в использовании аксессуар
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,141
Масса (с упаковкой) (кг) 0,16
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 340 x 94 x 75
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Салон автомобиля
  • Уборка в мастерской
  • Обивка
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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