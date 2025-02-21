Насадка для уборки автомобиля

Гарантия быстрой и легкой уборки: насадка для автомобиля позволяет удобно и тщательно очищать текстильные поверхности как в салоне автомобиля, так и в доме.

При помощи удобной насадки для автомобиля, которой оснащаются хозяйственные пылесосы, можно легко очистить любые текстильные поверхности в салоне автомобиля (обивку сидений, коврики и т. д.) и его багажнике. Эта насадка подходит и для уборки в доме, например, для чистки матрасов и мягкой мебели.

Особенности и преимущества
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Насадка оптимизированной конструкции для надежного устранения загрязнений
Насадка хорошо лежит в руке и удобна в перемещении
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) NW 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,08
Масса (с упаковкой) (кг) 0,214
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 258 x 105 x 40
Области применения
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Коврики
  • Обивка
  • Мягкая мебель
  • Матрасы
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025