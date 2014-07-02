Насадка для удаления обоев

Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.

Насадка для легкого отделения обоев и остатков клея с помощью силы пара. Используется с пароочистителями.

Особенности и преимущества
Соединение со скребком и соплом
  • Быстро удаляет обои и обойный клей
Большая площадь выхода пара
  • Быстро удалил обои c большой площади
Пар не выходит по сторонам
  • Пар быстро проникает в структуру обоев
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,357
Масса (с упаковкой) (кг) 0,552
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 320 x 220 x 100
Области применения
  • Обои
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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