Насадка для удаления обоев
Для легкого отделения обоев и остатков клея паром.
Насадка для легкого отделения обоев и остатков клея с помощью силы пара. Используется с пароочистителями.
Особенности и преимущества
Соединение со скребком и соплом
- Быстро удаляет обои и обойный клей
Большая площадь выхода пара
- Быстро удалил обои c большой площади
Пар не выходит по сторонам
- Пар быстро проникает в структуру обоев
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,357
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,552
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 220 x 100
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Обои
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко