Насадка для влажной и сухой уборки пола, DN 40, ширина 360 мм

Для влажной и сухой уборки (удаления мелкой пыли, крупного мусора или жидкостей): пластмассовая насадка для пола рабочей шириной 360 мм и номинальным диаметром DN 40. Снабжена роликами, а также щеточными и резиновыми полосками.