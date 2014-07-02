Насадка-кисть
Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.
Предлагаемая Kärcher поворотная насадка-кисть (DN 35) позволяет адаптировать угол наклона щетины к очищаемой поверхности. Эта насадка с высококачественной полимерной щетиной расширяет спектр применения пылесоса и улучшает результат чистки. Она прекрасно подходит, например, для очистки мебели, стен, отделанных панелями из древесины или природного камня, плинтусов, различной арматуры, а также и для уборки в салоне автомобиля.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Количество (шт.)
|1
|Ширина (мм)
|70
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,056
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,056
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|115 x 50 x 70
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