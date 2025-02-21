Обтяжки из микрофибры Indoor

Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуается стеклоочиститель. Для оптимального удаления загрязнений с любых гладких поверхностей.

Благодаря застежке-липучке обтяжка может быть легко прикреплена и заменена на пульверизаторе для стеклоочистителя.

Особенности и преимущества
Микроволоконная насадка для внутренних работ
  • Для мойки окон без образования полос и разводов.
Крепление липучка
  • Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Подходит к пульверизатору в комплекте Extra (2.633-129.0)
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Состав текстильного материала 85 % полиэстер; 15 % полиамид
Цвет белый
Масса (кг) 0,042
Масса (с упаковкой) (кг) 0,073
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Керамическая плитка
  • Зеркала
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