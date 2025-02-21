Благодаря застежке-липучке обтяжка может быть легко прикреплена и заменена на пульверизаторе для стеклоочистителя. Т.к. в обтяжке присутствует большое количество абразивных волокон, она идеально подходит для мойки наружних гладких поверхностей. Дополнительный скребок позволяет удалять самую въевшуюся грязь.