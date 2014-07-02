Пады для машин BD / приводные диски для падов

Kärcher Микроволоконные пады

Микроволоконные пады

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Kärcher Пады

Пады

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Kärcher Приводной диск для падов

Приводной диск для падов

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Kärcher Алмазные пады

Алмазные пады

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Kärcher Меламиновые пады

Меламиновые пады

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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