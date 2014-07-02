Пады для машин BR / валы для крепления падов

Kärcher Вал для крепления падов

Вал для крепления падов

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Kärcher Пады

Пады

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Kärcher Микроволоконная насадка

Микроволоконная насадка

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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