Пароструйное сопло 40°, 080
Латунное пароструйное сопло для использования с аппаратами HDS, работающими в режиме парообразования.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|80
|Угол (°)
|40
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,027
Оригинальные запасные части
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