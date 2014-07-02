Патронный фильтр с нанопокрытием для пылесосов KFI 4310
Фильтр с нанопокрытием уменьшает засоряемость пор фильтра что продлевает срок его службы.
Патронный фильтр с нанопокрытием долго остается чистым, обеспечивая сохранение полной силы всасывания. Обладает повышенной эффективностью фильтрации. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит для пылесосов: WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic
Особенности и преимущества
Фильтровальный материал
- Позволяет одновременно собирать влагу и сухой мусор без смены фильтра
- Высокая степень задержки пыли
Нано покрытие
- Меньше засоров на поверхности фильтра
- Большая сила всасывания
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,278
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,376
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|178 x 178 x 90
Области применения
- Мелкий мусор
- Крупный мусор
- Жидкости