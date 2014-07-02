Патронный фильтр с нанопокрытием долго остается чистым, обеспечивая сохранение полной силы всасывания. Обладает повышенной эффективностью фильтрации. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит для пылесосов: WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic