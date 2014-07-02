Патронный фильтр с нанопокрытием для пылесосов KFI 4310

Фильтр с нанопокрытием уменьшает засоряемость пор фильтра что продлевает срок его службы.

Патронный фильтр с нанопокрытием долго остается чистым, обеспечивая сохранение полной силы всасывания. Обладает повышенной эффективностью фильтрации. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит для пылесосов: WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic

Особенности и преимущества
Фильтровальный материал
  • Позволяет одновременно собирать влагу и сухой мусор без смены фильтра
  • Высокая степень задержки пыли
Нано покрытие
  • Меньше засоров на поверхности фильтра
  • Большая сила всасывания
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет коричневый
Масса (кг) 0,278
Масса (с упаковкой) (кг) 0,376
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 178 x 178 x 90
Области применения
  • Мелкий мусор
  • Крупный мусор
  • Жидкости
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