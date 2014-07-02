Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам
Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора сухого мусора и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе. Подходит к пылесосам: WD 2, WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, WD 4 Premium, WD 5 Premium, WD 6 P Premium, SE 4001, SE 4002, SE 5.100, SE 6.100, WD 3.800 M eco!ogic, WD 5.300 M, WD 5.500 M, WD 5.800 eco!ogic, WD 7.800 eco!ogic.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Оптимальная уборка грязи за счет встраиваемых щеточных или резиновых полосок
Удобная и быстрая адаптация для уборки любых поверхностей за счет ножного переключателя
Требуется меньше усилий для уборки за счет хорошего скольжения насадки
Встроенный кончик для парковок во время работы
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,329
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,461
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 70 x 124
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Очистка дорожек
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Уборка в гараже
- Уборка при ремонте
- Жидкости