Пистолет Easy Press

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления, DN 6/8 с поворотным соединением с пистолетом (AVS), диаметр 11 мм. Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при макс. температуре 155° С. Это позволяет также использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Для подключения струйных трубок имеется наружная резьба M 22 x 1,5 которая дает возможность присоединить любую струйную трубку, в том числе, быстросъемную муфту. К пистолету можно подключить шланги высокого давления со штуцером диаметром 11 мм. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления, DN 6/8 с поворотным соединением с пистолетом (AVS), диаметр 11 мм. Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при макс. температуре 155° С. Это позволяет также использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Для подключения струйных трубок имеется наружная резьба M 22 x 1,5 которая дает возможность присоединить любую струйную трубку, в том числе, быстросъемную муфту. К пистолету можно подключить шланги высокого давления со штуцером диаметром 11 мм. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба M22 x 1,5
Цвет черный
Масса (с упаковкой) (кг) 0,793
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
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