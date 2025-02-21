Пистолет G 120 Q

Пистолет G 120 Q, подходящий к любым аппаратам высокого давления Kärcher K 3 Power Control и Full Control, отображает различные ступени давления и режим подачи чистящего средства. Оснащен разъемом Quick Connect.

Индикатор режимов (заданной ступени давления или включенного режима подачи чистящего средства), которым оснащен предлагаемый Kärcher пистолет G 120 Q, значительно улучшает контроль в процессе работы с аппаратом высокого давления. Показания индикатора хорошо видны в любую погоду. Разные давления (режимы SOFT, MEDIUM и HARD) или подача чистящего средства удобно настраиваются поворотом струйной трубки Vario Power. Пистолет с разъемом Quick Connect подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher класса K 3 серий Power Control и Full Control.

Особенности и преимущества
Запасной пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 3 серий Power Control и Full Control
  • Для быстрой замены струйных трубок
Легко читающаяся информация на дисплее (давление и чистящие средства)
  • Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Адаптер Quick Connect
  • Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,42
Масса (с упаковкой) (кг) 0,584
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 432 x 42 x 216
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

