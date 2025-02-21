Пистолет G 120 Q
Пистолет G 120 Q, подходящий к любым аппаратам высокого давления Kärcher K 3 Power Control и Full Control, отображает различные ступени давления и режим подачи чистящего средства. Оснащен разъемом Quick Connect.
Индикатор режимов (заданной ступени давления или включенного режима подачи чистящего средства), которым оснащен предлагаемый Kärcher пистолет G 120 Q, значительно улучшает контроль в процессе работы с аппаратом высокого давления. Показания индикатора хорошо видны в любую погоду. Разные давления (режимы SOFT, MEDIUM и HARD) или подача чистящего средства удобно настраиваются поворотом струйной трубки Vario Power. Пистолет с разъемом Quick Connect подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher класса K 3 серий Power Control и Full Control.
Особенности и преимущества
Запасной пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 3 серий Power Control и Full Control
- Для быстрой замены струйных трубок
Легко читающаяся информация на дисплее (давление и чистящие средства)
- Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Адаптер Quick Connect
- Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,42
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,584
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|432 x 42 x 216