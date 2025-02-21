Этот пистолет обеспечивает пользователю более эффективный контроль в процессе уборки. Он оснащен светодиодным дисплеем, на котором отображаются задаваемые ступени давления или режим нанесения чистящего средства, и быстродействующим разъемом Quick Connect. Выбор ступеней давления SOFT, MEDIUM и HARD или включение подачи чистящего средства производятся поворотом струйной трубки Vario Power. Светодиодный дисплей обеспечивает надежное считывание информации при любых погодных условиях. Пистолет подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 4 – K 5 серий Power Control и Full Control.