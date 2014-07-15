Плоский складчатый фильтр KFI 7420
Надежный плоский складчатый фильтр, предназначенный специально для пылесосов для сбора золы и сухого мусора. Обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания.
Особенности и преимущества
Подходит к предлагаемым Kärcher пылесосам для сбора золы и сухого мусора AD 3, AD 2 и AD 4 Premium
Для долгого сохранения высокой силы всасывания
Простая замена
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,116
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,163
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|197 x 97 x 48
Области применения
- Зола