Плоский складчатый фильтр KFI 7420

Прочный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий долгое сохранение высокой силы всасывания.

Надежный плоский складчатый фильтр, предназначенный специально для пылесосов для сбора золы и сухого мусора. Обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания.

Особенности и преимущества
Подходит к предлагаемым Kärcher пылесосам для сбора золы и сухого мусора AD 3, AD 2 и AD 4 Premium
Для долгого сохранения высокой силы всасывания
Простая замена
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет белый
Масса (кг) 0,116
Масса (с упаковкой) (кг) 0,163
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 197 x 97 x 48
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Зола
