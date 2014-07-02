Плоский складчатый фильтр с нано покрытием

Нанопокрытие обеспечивает эффективную очистку фильтра и долгое сохранение высокой силы всасывания. Повышенная эффективность фильтрации гарантирует задержание даже очень мелкой пыли. При этом использование специального фильтра позволяет чередовать операции сбора влажного и сухого мусора без перерывов в работе и замены фильтра.

Нанопокрытие обеспечивает эффективную очистку фильтра и долгое сохранение высокой силы всасывания. Повышенная эффективность фильтрации гарантирует задержание даже очень мелкой пыли. При этом использование специального фильтра позволяет чередовать операции сбора влажного и сухого мусора без перерывов в работе и замены фильтра.

Особенности и преимущества
Специальный плоский фильтр с нано покрытием.
  • Нано покрытие предоствращает преждевременное забивание фильтра. В результате срок службы фильтра увеличивается
Удобная установка
  • Легко чистить
Компактность
  • Большая поверхность фильтрации
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет коричневый
Масса (кг) 0,083
Масса (с упаковкой) (кг) 0,142
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 195 x 97 x 48
Области применения
  • Мелкий мусор
  • Крупный мусор
  • Жидкости
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Представительство Керхер в Азербайджане.

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