Плоский складчатый фильтр с нано покрытием
Нанопокрытие обеспечивает эффективную очистку фильтра и долгое сохранение высокой силы всасывания. Повышенная эффективность фильтрации гарантирует задержание даже очень мелкой пыли. При этом использование специального фильтра позволяет чередовать операции сбора влажного и сухого мусора без перерывов в работе и замены фильтра.
Нанопокрытие обеспечивает эффективную очистку фильтра и долгое сохранение высокой силы всасывания. Повышенная эффективность фильтрации гарантирует задержание даже очень мелкой пыли. При этом использование специального фильтра позволяет чередовать операции сбора влажного и сухого мусора без перерывов в работе и замены фильтра.
Особенности и преимущества
Специальный плоский фильтр с нано покрытием.
- Нано покрытие предоствращает преждевременное забивание фильтра. В результате срок службы фильтра увеличивается
Удобная установка
- Легко чистить
Компактность
- Большая поверхность фильтрации
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,083
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,142
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|195 x 97 x 48
Области применения
- Мелкий мусор
- Крупный мусор
- Жидкости