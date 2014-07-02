Плоский складчатый фильтр с нано покрытием

Нанопокрытие обеспечивает эффективную очистку фильтра и долгое сохранение высокой силы всасывания. Повышенная эффективность фильтрации гарантирует задержание даже очень мелкой пыли. При этом использование специального фильтра позволяет чередовать операции сбора влажного и сухого мусора без перерывов в работе и замены фильтра.