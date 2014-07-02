Плоский складчатый фильтр (стандартный, BIA C до уровня пыли класса M)

Kärcher Бумажные плоские складчатые фильтры

Бумажные плоские складчатые фильтры

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Kärcher Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка

Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка

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Kärcher Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры

Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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