Поломоечные машины

Kärcher Цилиндрические щетки для машин BR

Цилиндрические щетки для машин BR

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Kärcher Пады для машин BR / валы для крепления падов

Пады для машин BR / валы для крепления падов

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Kärcher Дисковые щетки для машин BD

Дисковые щетки для машин BD

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Kärcher Пады для машин BD / приводные диски для падов

Пады для машин BD / приводные диски для падов

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Kärcher Всасывающие балки и уплотнительные полосы

Всасывающие балки и уплотнительные полосы

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Kärcher Прочие принадлежности для машин BR / BD

Прочие принадлежности для машин BR / BD

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Kärcher Щеточный узел

Щеточный узел

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Kärcher Монтажные комплекты

Монтажные комплекты

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Kärcher Тяговые батареи и зарядные устройства

Тяговые батареи и зарядные устройства

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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