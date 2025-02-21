Поворотный адаптер
Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.
Предлагаемый Kärcher поворотный адаптер увеличивает комфорт и свободу движений при работе с аппаратом высокого давления. Он позволяет избежать опасности споткнуться о петлю шланга высокого давления и облегчает укладку аппарата на хранение. Петли устраняются простым вращением адаптера вручную. Адаптер, которым может быть быстро и легко дооснащен уже имеющийся шланг высокого давления, совместим с любыми шлангами с разъемом Quick Connect со стороны пистолета. Надежное функционирование поворотного механизма гарантируется его выполнением из латуни. Адаптер подходит ко всем аппаратам высокого давления классов K 4 – K 7.
Особенности и преимущества
Адаптер Quick Connect
- Для шлангов высокого давления с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.
Система защиты от перекручивания
- Петли, образованные шлангом высокого давления, устраняются вращением адаптера.
Из латуни
- Надежное функционирование поворотного механизма благодаря конструкции из латуни.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,12
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,132
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|137 x 26 x 26
Видео