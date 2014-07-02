Приспособление для очистки поверхностей FR 50

Благодаря рабочей ширине 500 мм FR 50 отлично подходит для уборки больших площадей. Стойкое к воздействию горячей воды, в корпусе из нержавеющей стали, с двойной керамической опорой, удобной ручкой для перемещения, не оставляющими следов направляющими колесиками и встроенной системой дозирования чистящего средства в режиме низкого давления. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1800 л/ч / 80 °C