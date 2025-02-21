Приспособление для очистки поверхностей FRV 30
Встроенная функция автоматического всасывания грязной воды делает FRV 30 еще более эффективным в плане чистки поверхностей и позволяет использовать его как на улице, так и в помещениях. Дополнительное ополаскивание поверхностей после чистки больше не требуется, так как грязная вода целенаправленно всасывается с помощью 5-метрового шланга, входящего в комплект поставки. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1000 л/ч / 60 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,6
Видео
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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