Приспособление для очистки поверхностей FRV 50 Me

Эффективная очистка больших площадей с автоматическим всасыванием грязной воды – это про FRV 50 Me. Температура горячей воды до 85 °C. FRV 50 Me оснащен термостойким всасывающим шлангом из полиуретана длиной 10 м. Другие отличительные особенности – не оставляющие следов направляющие колесики и двойная керамическая опора. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 2000 л/ч / 85 °C.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет серебряный
Масса (с упаковкой) (кг) 16,9

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Совместимая техника
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Принадлежности
Оригинальные запасные части

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