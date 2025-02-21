Вращающийся кронштейн с двумя соплами, которым оснащено приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5, обеспечивает быструю и эффективную очистку больших площадей на открытом воздухе. При этом практичная возможность изменять расстояние между соплами и очищаемой поверхностью позволяет адаптировать приспособление к различным материалам и очищать как прочные каменные или бетонные плитки, так и древесину, чувствительную к механическим воздействиям. В сравнении с использованием обычной струйной трубки приспособление T 5 примерно вдвое сокращает время уборки. Кроме того, его кожух надежно защищает пользователя и окружающие объекты от разлетающихся брызг воды. Эффект подъемной силы, создаваемый вращающимся кронштейном, значительно облегчает перемещение приспособления, а его эргономичная рукоятка позволяет также легко очищать вертикальные поверхности (например, гаражных ворот). Приспособление совместимо с аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.