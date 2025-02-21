Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5
Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.
Вращающийся кронштейн с двумя соплами, которым оснащено приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5, обеспечивает быструю и эффективную очистку больших площадей на открытом воздухе. При этом практичная возможность изменять расстояние между соплами и очищаемой поверхностью позволяет адаптировать приспособление к различным материалам и очищать как прочные каменные или бетонные плитки, так и древесину, чувствительную к механическим воздействиям. В сравнении с использованием обычной струйной трубки приспособление T 5 примерно вдвое сокращает время уборки. Кроме того, его кожух надежно защищает пользователя и окружающие объекты от разлетающихся брызг воды. Эффект подъемной силы, создаваемый вращающимся кронштейном, значительно облегчает перемещение приспособления, а его эргономичная рукоятка позволяет также легко очищать вертикальные поверхности (например, гаражных ворот). Приспособление совместимо с аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся соплаОтличная производительность – идеально подходит для очистки больших площадей.
БрызговикУборка без брызг
Настройка высотыИзменение высоты установки сопел позволяет очищать различные поверхности. Очистка чувствительных поверхностей
Рукоятка
- Легкая очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Очиститель поверхностей парит над полом и гарантирует идеальную чистоту
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,406
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,386
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|708 x 280 x 995
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 HR Plus
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium *JP
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent 50Hz
- K 3 Silent 60Hz
- K 3 Silent Veranda 50Hz
- K 3 Silent Veranda 60Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 50Hz
- K 3 Silent Veranda FJ 60Hz
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 (220V) *BR
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.110 (220V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.350
- K 3.350 (127V) *BR
- K 3.350 (220V) *BR
- K 3.450
- K 3.450 T 350
- K 3.500
- K 3.500 *CH
- K 3.500 Garden *CH
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 RWB *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T200 *EU
- K 3.500 T50 *GB
- K 3.530 T 250
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550 *GB
- K 3.550 *SA
- K 3.550 T 250
- K 3.550 T250 Jubilee *GB
- K 3.570 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.610 T250 *EU
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Гаражные ворота
- Фасады небольших домов
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.