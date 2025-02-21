Professional
Аппараты высокого давления
- Уплотнения для трапецеидальной резьбы
- Пистолеты
- Струйные трубки
- Контроль сорняков
- Роторные сопла (грязевые фрезы)
- Многопозиционные сопла
- Мощные сопла Kärcher
- eco!Booster
- Паровое сопло / защитный элемент / сферическая опора сопла
- Резьбовой разъем для сопла / дистанционная насадка
- Шланги высокого давления
- Для промывки труб
- Приспособления для очистки полов и плоских поверхностей
- Системы пенной чистки
- Для примешивания / инжекторы
- Быстрое подключение
- Соединительные детали
- Барабаны для шланга
- Оборудование для чистки фасадов и солнечных батарей
- Приспособление для мокрой пескоструйной очистки
- Для чистки внутренних поверхностей бочек и резервуаров
- Монтажные комплекты
- Для присоединения к источнику водоснабжения
- Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления
- Моечные щетки
- Оборудование поста отбора
- Оборудование для дистанционного управления
- Кабели управления
- Трубопровод высокого давления
- Монтажное оборудование
- Подвеска шланга
- Дымовая труба
- Оборудование для снабжения топливом
- Дымоход из высококачественной стали
Пылесосы
- Аккумуляторы
- Зарядные устройства
- Комплект насадок
- Фильтр-мешки
- Фильтры для пылесосов серии T / NT
- Колено
- Насадки
- Удлинительная трубка
- Всасывающие шланги
- Соединительные элементы
- Комплекты принадлежностей для разных областей применения
- Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки
- Прочие принадлежности для пылесосов сухой уборки
- Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред
Поломоечные машины
- Цилиндрические щетки для машин BR
- Пады для машин BR / валы для крепления падов
- Дисковые щетки для машин BD
- Пады для машин BD / приводные диски для падов
- Всасывающие балки и уплотнительные полосы
- Прочие принадлежности для машин BR / BD
- Щеточный узел
- Монтажные комплекты
- Тяговые батареи и зарядные устройства