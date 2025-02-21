Professional

Kärcher Battery Power+

Battery Power+

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Kärcher Аппараты высокого давления

Аппараты высокого давления

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Kärcher Стационарные системы чистки высоким давлением

Стационарные системы чистки высоким давлением

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Kärcher Пылесосы

Пылесосы

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Kärcher Поломоечные машины

Поломоечные машины

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Kärcher Пароочистители / моющие пылесосы

Пароочистители / моющие пылесосы

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Kärcher Подметальные машины

Подметальные машины

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Kärcher Оборудование для водоподготовки

Оборудование для водоподготовки

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Kärcher Моечные установки самообслуживания

Моечные установки самообслуживания

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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