Пылесосы

Kärcher Аккумуляторы

Аккумуляторы

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Kärcher Зарядные устройства

Зарядные устройства

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Kärcher Комплект насадок

Комплект насадок

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Kärcher Фильтр-мешки

Фильтр-мешки

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Kärcher Фильтры для пылесосов серии T / NT

Фильтры для пылесосов серии T / NT

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Kärcher Колено

Колено

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Kärcher Насадки

Насадки

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Kärcher Удлинительная трубка

Удлинительная трубка

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Kärcher Всасывающие шланги

Всасывающие шланги

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Kärcher Соединительные элементы

Соединительные элементы

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Kärcher Комплекты принадлежностей для разных областей применения

Комплекты принадлежностей для разных областей применения

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Kärcher Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки

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Kärcher Прочие принадлежности для пылесосов сухой уборки

Прочие принадлежности для пылесосов сухой уборки

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Kärcher Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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