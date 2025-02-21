Благодаря усовершенствованной конструкции пистолет G 180 Q более удобен в использовании. Оптимальная форма рукоятки пистолета делает очистку максимально эргономичной. Для еще более эффективной очистки: если высоконапорный очиститель оснащен системой всасывания моющего средства, моющее средство можно наносить непосредственно через пистолет. Предохранитель также позволяет легко зафиксировать курок пистолета, а удобный разъем Quick Connect облегчает подсоединение шланга высокого давления. Пистолет подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.