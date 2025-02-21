Использование струйной трубки VJ 24 с шарниром, поворачивающимся в секторе 360°, позволяет без проблем очищать труднодоступные места. Формируемая ею веерная струя эффективно удаляет загрязнения, а разъем Quick Connect позволяет быстро и легко, одной рукой устанавливать вместо нее другие принадлежности. Трубка VJ 24 совместима со всеми моделями серий KHB и OC 6-18.