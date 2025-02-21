Регулируемая струйная трубка ﻿VJ 24 360°

Регулируемая струйная трубка с поворачивающимся на 360° шарниром: VJ 24 для моделей KHB и OC 6-18 идеально подходит для чистки труднодоступных мест.

Использование струйной трубки VJ 24 с шарниром, поворачивающимся в секторе 360°, позволяет без проблем очищать труднодоступные места. Формируемая ею веерная струя эффективно удаляет загрязнения, а разъем Quick Connect позволяет быстро и легко, одной рукой устанавливать вместо нее другие принадлежности. Трубка VJ 24 совместима со всеми моделями серий KHB и OC 6-18.

Особенности и преимущества
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
  • Регулируемый шарнир 360 °.
Веерная струя 25 °
  • Тщательная, эффективная уборка.
Адаптер Quick Connect
  • Простая и быстрая замена.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,125
Масса (с упаковкой) (кг) 0,163
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 159 x 59 x 43
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Для цветочных горшков.
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
Принадлежности
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026