Регулируемая струйная трубка VJ 24 360°
Регулируемая струйная трубка с поворачивающимся на 360° шарниром: VJ 24 для моделей KHB и OC 6-18 идеально подходит для чистки труднодоступных мест.
Использование струйной трубки VJ 24 с шарниром, поворачивающимся в секторе 360°, позволяет без проблем очищать труднодоступные места. Формируемая ею веерная струя эффективно удаляет загрязнения, а разъем Quick Connect позволяет быстро и легко, одной рукой устанавливать вместо нее другие принадлежности. Трубка VJ 24 совместима со всеми моделями серий KHB и OC 6-18.
Особенности и преимущества
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
- Регулируемый шарнир 360 °.
Веерная струя 25 °
- Тщательная, эффективная уборка.
Адаптер Quick Connect
- Простая и быстрая замена.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,125
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,163
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|159 x 59 x 43
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Для цветочных горшков.
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Велосипеды
- Садовый инвентарь