Резьбовой разъем для сопла / дистанционная насадка

Kärcher Резьбовой разъем для сопла

Резьбовой разъем для сопла

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Kärcher Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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