Роликовая щетка 500, мягкая
Мягкая щеточная насадка для применения в комбинации с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Идеально подходит для очистки стеклянных поверхностей и солнечных батарей. Легко и быстро заменяется и надежно удерживается на приводе.
Особенности и преимущества
Тщательная очистка до самого края
- Боковой венец щетины амортизирует удары и позволяет очищать поверхности вплотную к краям.
- Наклонное расположение щетины в центральной части щетки исключает образование полос.
Интуитивная цветовая кодировка
- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щеточной насадки.
Механизм для быстрой замены
- Быстрая замена щеток для оптимального решения различных задач чистки.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура воды на входе (°C)
|40
|Цвет
|синий
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,683
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Для чистки чувствительных фасадов со стеклянными, ПВХ или лакированными поверхностями
- Для чистки солнечных батарей, стеклянных и плексигласовых поверхностей, стекол зимних садов