Роликовая щетка 500, средней жесткости

Щеточная насадка средней жесткости для применения в комбинации с приводом, приводимым в действие потоком воды (4.762-584.0). Подходит для чистки чувствительных фасадов, пленочных и текстильных тентов. Легко заменяется и надежно прикрепляется к приводу.