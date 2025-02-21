Роторное сопло DB 24
Роторное сопло для аппаратов среднего давления серии KHB и портативной мойки OC 6-18 эффективно удаляет стойкие загрязнения. Прекрасно подходит и для чистки узких мест.
Чистая работа: роторное сопло DB 24 особенно эффективно удаляет стойкие загрязнения вращающейся струей воды, а также незаменимо для чистки стыков, щелей и других узких мест. Разъем Quick Connect обеспечивает быструю и легкую установку других насадок. Роторное сопло совместимо со всеми ручными аккумуляторными аппаратами среднего давления серии KHB и со всеми моделями портативных моек OC 6-18.
Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
- Повышенная эффективность удаления стойких загрязнений и очистки узких мест, например щелей и стыков.
Адаптер Quick Connect
- Быстрая и легкая замена принадлежностей.
Компактность
- Удобство хранения и транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,087
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,109
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|106 x 42 x 44
Области применения
- Балкон
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Декоративные предметы (горшки для растений и др.)
- Садовый инвентарь
- Садовые игрушки
- Клетки и лежанки для животных
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Мотоциклы и мотороллеры
- Колеса