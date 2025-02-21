Чистая работа: роторное сопло DB 24 особенно эффективно удаляет стойкие загрязнения вращающейся струей воды, а также незаменимо для чистки стыков, щелей и других узких мест. Разъем Quick Connect обеспечивает быструю и легкую установку других насадок. Роторное сопло совместимо со всеми ручными аккумуляторными аппаратами среднего давления серии KHB и со всеми моделями портативных моек OC 6-18.