Роторное сопло DB 24

Роторное сопло для аппаратов среднего давления серии KHB и портативной мойки OC 6-18 эффективно удаляет стойкие загрязнения. Прекрасно подходит и для чистки узких мест.

Чистая работа: роторное сопло DB 24 особенно эффективно удаляет стойкие загрязнения вращающейся струей воды, а также незаменимо для чистки стыков, щелей и других узких мест. Разъем Quick Connect обеспечивает быструю и легкую установку других насадок. Роторное сопло совместимо со всеми ручными аккумуляторными аппаратами среднего давления серии KHB и со всеми моделями портативных моек OC 6-18.

Особенности и преимущества
Вращающаяся струя
  • Повышенная эффективность удаления стойких загрязнений и очистки узких мест, например щелей и стыков.
Адаптер Quick Connect
  • Быстрая и легкая замена принадлежностей.
Компактность
  • Удобство хранения и транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,087
Масса (с упаковкой) (кг) 0,109
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 106 x 42 x 44
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Балкон
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Декоративные предметы (горшки для растений и др.)
  • Садовый инвентарь
  • Садовые игрушки
  • Клетки и лежанки для животных
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Колеса
Принадлежности
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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