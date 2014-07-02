Роторное сопло для промывки труб

Сопло для промывки труб с 4 вращающимися струями и внутренней резьбой. С различными направлениями струи. Шланг сам продвигается вперед по трубе. С резьбой R-1/8".

Особенности и преимущества
Четыре направленные вбок струи обеспечивают вращение сопла вокруг собственной оси
  • Равномерная очистка.
Соединение 1/8"
  • Совместимость со шлангами для промывки труб.
Компактная конструкция, наружный диаметр 16 мм
  • Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 16
Размер сопла ( ) 50
Резьба R 1/8"
Масса (с упаковкой) (кг) 0,034
Совместимая техника
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