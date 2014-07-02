5 абсорбирующих и прочных больших салфеток из махровой ткани, для использования с пароочистителями. Для очистки керамической плитки, натурального камня, линолеума, и других твердых напольных покрытий. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.