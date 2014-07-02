Салфетки из махровой ткани, широкие
5 широких салфеток для пола из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок.
5 абсорбирующих и прочных больших салфеток из махровой ткани, для использования с пароочистителями. Для очистки керамической плитки, натурального камня, линолеума, и других твердых напольных покрытий. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.
Особенности и преимущества
Высококачественная хлопковая салфетка для полов
- Оптимальное удаление загрязнений
- Оптимальное удаление загрязнений
- Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,37
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,1
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 270 x 5
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Области применения
- Твердые напольные покрытия