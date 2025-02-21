Сдвоенная струйная трубка, 960 мм
С плавной регулировкой рабочего давления с рукоятки при сохранении максимального расхода воды. Оптимальна для сельскохозяйственного применения (например, для очистки животноводческих помещений).
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|310
|Длина (мм)
|960
|Температура (°C)
|макс. 150
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,4
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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