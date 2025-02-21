SE fleece filter bag KFI 657

Особенно прочный на разрыв фильтр-мешок из нетканого материала, идеально подходящий для сбора сухого мелкого и крупного мусора. Подходит к бытовым моющим пылесосам Kärcher.

Фильтры-мешки из нетканого материала KFI 657 разработаны специально для бытовых моющих пылесосов Kärcher серий SE 5 и SE 6 Signature Line, а также SE 5.100 и SE 6.100. Очень прочные на разрыв мешки обеспечивают высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли. Они прекрасно подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. В комплект поставки входят 4 мешка.

Особенности и преимущества
Подходит к моющим пылесосам Kärcher серий SE 5 и SE 6 Signature Line, а также SE 5.100 и SE 6.100.
Трехслойный нетканый материал
  • Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 4
Цвет белый
Масса (кг) 0,292
Масса (с упаковкой) (кг) 0,373
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 425 x 530 x 12
Совместимая техника
Области применения
  • Сухой мусор
