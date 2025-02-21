Щетка XXL для очистки швов – невероятно полезная принадлежность для очистки паром. С этой щеткой трудоемкая задача по очистке цементных межплиточных швов превращается в детскую забаву. Щетка легко насаживается на удлинительные трубки, что позволяет работать в удобном положении стоя. Гибкий шарнир щетки обеспечивает удобство при очистке швов, как на полу, так и на стенах. Пар быстро и равномерно распределяется по щетке и проникает в труднодоступные места. Размер щетки для очистки швов, а также расположение щетины в один ряд позволяют обрабатывать максимальную площадь за минимальное время. Необыкновенно простая и быстрая очистка – без каких-либо химикатов. В случае износа щетины всю щеточную полоску можно легко заменить.