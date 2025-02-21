Особенно стойкие загрязнения (например, налет клейкой пыльцы на садовой мебели или присохшую грязь на цветочной кадке) не удается просто смыть струей воды. В таком случае необходима подходящая щетка. Моченая щетка WB 24 гарантирует превосходный результат чистки. Сначала поверхность увлажняется формируемой ею веерной струей воды, а затем обрабатывается щетиной большой длины. При этом возможность поворота щеточной головки с шагом 90° позволяет удобно очищать различные места. В заключение отделенная от поверхности грязь смывается веерной струей воды. Подача воды производится только при нажатом рычаге пистолета, что обеспечивает ее экономное использование, а также способствует сбережению заряда аккумулятора. Разъем Quick Connect позволяет одной рукой отсоединить от удлинительной трубки моечную щетку и установить вместо нее другую необходимую принадлежность. Моечная щетка WB 24 совместима со всеми аппаратами серий KHB и OC 6-18, но не подходит к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.