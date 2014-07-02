Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана

С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 250 бар DN 6, 10м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы.

Шланг высокого давления с защитой от перегибов. С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом. DN 6/155°C/250 бар, 10 м. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Длина (м) 10
Соединительная резьба 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
Масса (с упаковкой) (кг) 1,68
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