Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 250 бар DN 6, 10м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы.
Шланг высокого давления с защитой от перегибов. С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом. DN 6/155°C/250 бар, 10 м. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|250
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,68