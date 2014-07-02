Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x M22 x 1,5

Шланг высокого давления подойдет для расширения радиуса действия аппарата высокого давления. С 2 разъемами M 22 x 1,5.

Шланг высокого давления с резьбовыми разъемами с обеих сторон, M22 х 1,5 с защитой от перегиба, DN 8/155°C/315 бар, длина 10 метров. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Для соединения используется муфта.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 315
Длина (м) 10
Соединительная резьба 2 x M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 2,45
Совместимая техника
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