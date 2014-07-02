Шланг высокого давления с резьбовыми разъемами с обеих сторон, M22 х 1,5 с защитой от перегиба, DN 8/155°C/315 бар, длина 10 метров. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Для соединения используется муфта.